WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Brasilien vs. Japan
WM 2026 heute live: Wo läuft Brasilien gegen Japan am Montag ab 19:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan (Montag, ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.
In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Montag, 29.06., 19:00 Uhr: Brasilien vs. Japan
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Montag, 29.06., 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Dienstag, 30.06., 03:00 Uhr: Niederlande vs. Marokko
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV