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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Brasilien vs. Japan

WM 2026 heute live: Wo läuft Brasilien gegen Japan am Montag ab 19:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Brasilien vs. Japan Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan (Montag, ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Montag, 29.06., 19:00 Uhr: Brasilien vs. Japan

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Montag, 29.06., 22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 03:00 Uhr: Niederlande vs. Marokko

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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