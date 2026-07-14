Koller als erste ÖTV-Spielerin in Kitzbühel ausgeschieden

Mit Arabella Koller hat die erste Österreicherin die erste Runde beim WTA-125-Turnier in Kitzbühel nicht überstanden.

Nachdem Julia Grabher und Ekaterina Perelygina am Montag sowie Sinja Kraus im Match davor ihre Erstrundenpartien gewonnen haben, muss sich die Salzburgerin Mona Barthel (GER) in drei Sätzen mit 2:6, 7:6 (8) und 4:6 geschlagen geben.

Die 25-Jährige kann die Partie zu Beginn ausgeglichen halten, muss jedoch ihr zweites Aufschlagspiel abgeben. Mit dem Break im Rücken spielt die Deutsche stark auf und nimmt der ÖTV-Spielerin ein weiteres Mal das Service zum Satzgewinn ab.

Koller holt Satz zwei im Tiebreak

Auch im zweiten Satz muss die Österreicherin das Service zum 1:3 abgeben, allerdings verkürzt Koller selbst per Break auf 3:4 und kommt kurz darauf zum Ausgleich.

Danach reißt bei der 35-jährigen Deutschen der Faden, mit drei Doppelfehler und einem "unforced error" nimmt ihr Koller das Service ab - Barthel geht danach viel Risiko, schafft das Rebreak, muss danach aber einmal mehr ihren Aufschlag abgeben.

Mit dem Rücken zur Wand rettet sich die Nummer 223 der Welt gegen die Salzburgerin mit einem weiteren Break ins Tiebreak. Das entwickelt sich zum Krimi, Koller wehrt zwei Matchbälle ab und holt sich den Satz im Tiebreak mit 10:8.

Barthel entscheidet Break-Festival im Entscheidungssatz für sich

Im Entscheidungssatz "regnet" es dann einmal mehr Breaks, erst im fünften Game bringt die Österreicherin als erste der beiden Spielerinnen ihren Aufschlag durch.

Danach gibt Koller erneut zweimal ihr Service ab, die ehemalige Nummer 23 der Welt muss nur ein Rebreak hinnehmen und serviert schlussendlich nach etwas mehr als zwei Stunden zum Matchgewinn aus.

Damit bleibt es vorerst bei drei ÖTV-Achtelfinalistinnen bei der WTA-Rückkehr in Kitzbühel. Die Burgenländerin Leonie Rabl bekommt es als nächste am Grandstand mit der Niederländerin Arantxa Rus (WTA 157) zu tun.