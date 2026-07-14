Hennemann, Caijsa Wilda HEN
Kraus, Sinja KRA
Endstand
0:2
6:7 , 3:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Kitzbühel: Kraus folgt ÖTV-Duo ins Achtelfinale

Nach Julia Grabher und Ekaterina Perelygina zieht auch Sinja Kraus ins Achtelfinale beim WTA-Turnier in Kitzbühel ein.

Kitzbühel: Kraus folgt ÖTV-Duo ins Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auch die dritte Österreicherin steht beim WTA-125-Turnier in Kitzbühel in der zweiten Runde.

Sinja Kraus schlägt Caijsa Wilda Hennemann (SWE) in zwei Sätzen mit 7:6 (3), 6:3 und steht wie Julia Grabher sowie Ekaterina Perelygina im Achtelfinale.

Wie auch am Montag haben die Spielerinnen Probleme beim eigenen Aufschlag - in Satz eins müssen sowohl Österreichs Nummer drei als auch die Schwedin je drei Breaks hinnehmen. Das Tiebreak entscheidet die Wienerin souverän mit 7:3 für sich.

Kraus macht Zwei-Satz-Sieg perfekt

Im zweiten Satz gibt Kraus gleich im ersten Game ihren Service ab, schafft jedoch direkt das Rebreak. Beim Stand von 3:2 für die Österreicherin breakt die Nummer 94 ihre schwedische Gegnerin, Hennemann schafft jedoch das Rebreak.

Danach kann die 24-Jährige den Sack aber zumachen: Die Wienerin nimmt der Nummer 263 der Welt erneut den Aufschlag ab und serviert danach zum Sieg aus.

Im Achtelfinale wartet auf die ÖTV-Spielerin nun die 18-jährige Deutsche Eva Bennemann (WTA 320), die in Runde eins Anastasia Tikhonova (RUS) in zwei Sätzen besiegt hat.

Mehr zum Thema

Nach Satzrückstand: Perelygina steht im Kitzbühel-Achtelfinale

Nach Satzrückstand: Perelygina steht im Kitzbühel-Achtelfinale

Tennis - WTA
3
Österreichs Tennis-Zukunft? "Manche schaffen es leider nie!"

Österreichs Tennis-Zukunft? "Manche schaffen es leider nie!"

Tennis
12
Grabher nach Break-Fest in zweiter Kitzbühel-Runde

Grabher nach Break-Fest in zweiter Kitzbühel-Runde

Tennis - WTA
6
Klare Sache: Tagger souverän im Achtelfinale von Athen

Klare Sache: Tagger souverän im Achtelfinale von Athen

Tennis - WTA
5
Ofner scheitert in erster Bastad-Runde

Ofner scheitert in erster Bastad-Runde

Tennis - ATP
6
Rechtsstreit um ÖTV-Juwel Pircher! Ist Profikarriere in Gefahr?

Rechtsstreit um ÖTV-Juwel Pircher! Ist Profikarriere in Gefahr?

Tennis - WTA
8
Rodionov verliert in Gstaad nach Satzführung

Rodionov verliert in Gstaad nach Satzführung

Tennis - ATP

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Kitzbühel Sinja Kraus