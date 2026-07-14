Kitzbühel: Kraus folgt ÖTV-Duo ins Achtelfinale

Auch die dritte Österreicherin steht beim WTA-125-Turnier in Kitzbühel in der zweiten Runde.

Sinja Kraus schlägt Caijsa Wilda Hennemann (SWE) in zwei Sätzen mit 7:6 (3), 6:3 und steht wie Julia Grabher sowie Ekaterina Perelygina im Achtelfinale.

Wie auch am Montag haben die Spielerinnen Probleme beim eigenen Aufschlag - in Satz eins müssen sowohl Österreichs Nummer drei als auch die Schwedin je drei Breaks hinnehmen. Das Tiebreak entscheidet die Wienerin souverän mit 7:3 für sich.

Kraus macht Zwei-Satz-Sieg perfekt

Im zweiten Satz gibt Kraus gleich im ersten Game ihren Service ab, schafft jedoch direkt das Rebreak. Beim Stand von 3:2 für die Österreicherin breakt die Nummer 94 ihre schwedische Gegnerin, Hennemann schafft jedoch das Rebreak.

Danach kann die 24-Jährige den Sack aber zumachen: Die Wienerin nimmt der Nummer 263 der Welt erneut den Aufschlag ab und serviert danach zum Sieg aus.

Im Achtelfinale wartet auf die ÖTV-Spielerin nun die 18-jährige Deutsche Eva Bennemann (WTA 320), die in Runde eins Anastasia Tikhonova (RUS) in zwei Sätzen besiegt hat.