Kitzbühel: Burgenländerin Rabl bei WTA-Debüt chancenlos

Für Leonie Rabl ist das Debüt auf der WTA-Tour mit einer Niederlage zu Ende gegangen.

Die 18-Jährige muss sich der ehemaligen Nummer 56 der Welt Arantxa Rus (NED) mit 1:6 und 0:6 geschlagen geben.

Bereits im ersten Satz kann die routinierte Niederländerin auf 5:0 davonziehen, ehe Rabl ihr erstes Aufschlagspiel auf Tour-Ebene durchbringt. Auch Satz zwei ist eine deutliche Angelegenheit, den Rus mit 6:0 für sich entscheidet.

Die Burgenländerin hat bisher nur in den Kategorien unter der WTA gespielt. Bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf hat sie vor wenigen Tagen mit Claudia Gasparovic den Doppel-Titel errungen.