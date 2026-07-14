Rabl, Leonie RAB
Rus, Arantxa RUS
Endstand
0:2
1:6 , 0:6
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Kitzbühel: Burgenländerin Rabl bei WTA-Debüt chancenlos

Bei ihrem ersten Hauptfeldauftritt auf der WTA-Ebene ist für Leonie Rabl gegen die ehemalige Top-100-Spielerin Arantxa Rus in Runde eins Schluss.

Kitzbühel: Burgenländerin Rabl bei WTA-Debüt chancenlos Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für Leonie Rabl ist das Debüt auf der WTA-Tour mit einer Niederlage zu Ende gegangen.

Die 18-Jährige muss sich der ehemaligen Nummer 56 der Welt Arantxa Rus (NED) mit 1:6 und 0:6 geschlagen geben.

Bereits im ersten Satz kann die routinierte Niederländerin auf 5:0 davonziehen, ehe Rabl ihr erstes Aufschlagspiel auf Tour-Ebene durchbringt. Auch Satz zwei ist eine deutliche Angelegenheit, den Rus mit 6:0 für sich entscheidet.

Die Burgenländerin hat bisher nur in den Kategorien unter der WTA gespielt. Bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf hat sie vor wenigen Tagen mit Claudia Gasparovic den Doppel-Titel errungen.

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