Grabher J / Kraus S G/K
Bayerlova M / Thombare P B/T
Endstand
2:1
1:6 , 7:5 , 10:4
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Grabher/Kraus ziehen in Kitzbühel ins Doppel-Halbfinale ein

Nach Satzrückstand holt das ÖTV-Duo den Halbfinaleinzug beim WTA-Turnier in Kitzbühel im Champions-Tiebreak.

Grabher/Kraus ziehen in Kitzbühel ins Doppel-Halbfinale ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Grabher und Sinja Kraus ziehen im Doppel-Bewerb in Kitzbühel ins Halbfinale ein.

Gegen das tschechisch-indische Duo Michaela Bayerlova/Prarthana Thombare setzen sich die Österreicherinnen mit 1:6, 7:5 und 10:4 durch.

Satz eins ist dabei eine deutliche Angelegenheit, nur einmal bringt das ÖTV-Duo seinen Aufschlag durch.

Grabher/Kraus siegen im Champions-Tiebreak

Im zweiten Satz geben Grabher/Kraus beim Stand von 2:3 erneut ein Break ab. Diesmal können sie sich jedoch davon erholen, schaffen direkt das Re-Break und lassen daraufhin zwei weitere folgen.

So holt sich das ÖTV-Duo mit 7:5 schließlich den Satzausgleich. Im Champions-Tiebreak behalten Grabher/Kraus die Oberhand und sichern sich den Halbfinal-Einzug.

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