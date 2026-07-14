Kitzbühel: ÖTV-Youngster Perelygina im Doppel-Viertelfinale out

ÖTV-Spielerin Ekaterina Perelygina scheidet in Kitzbühel im Doppel-Viertelfinale aus.

Die 19-Jährige und ihre deutsche Partnerin Anna-Lena Friedsam (32) müssen sich mit 6:7 (7), 6:1, 10:12 gegen das spanisch-griechische Duo Despina Papamichail/Marina Bassols Ribera geschlagen geben.

Im ersten Satz kämpfen sich Papamichail/Ribera zurück und gehen nach einem 1:5-Rückstand mit 6:5 in Führung. Friedsam/Perelygina gleichen zum 6:6 aus, es geht ins Tiebreak.

Harter Fight im Champions-Tiebreak

Dort vergeben die Österreicherin und ihre deutsche Partnerin drei Satzbälle. Papamichail/Ribera breaken und holen sich schließlich mit einem 9:7 den ersten Durchgang.

Der zweite Satz geht dann deutlich mit 6:1 an Friedsam/Perelygina. Im Champions-Tiebreak setzen sich Papamichail/Ribera in einem harten Fight schlussendlich mit 12:10 durch und ziehen ins Halbfinale ein.

Auch das ÖTV-Duo bestehend aus Julia Grabher und Sinja Kraus steht im Halbfinale von Kitzbühel (Spielbericht >>>).

Im Einzel ist Perelygina (WTA-558.) noch vertreten. Am morgigen Mittwoch trifft sie im Achtelfinale ab 11:00 Uhr auf Grabher (WTA-116.).