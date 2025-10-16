Ist der nächste Thiem eine Frau?

Standpunkt – das neue Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.

Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt – begleitet von einem User-Voting.

Zum Auftakt geht es um Österreichs Tennis-Hoffnungen: Ist der nächste Thiem vielleicht eine Frau? Im User-Voting lag eine Seite deutlich vorne.

Die erste Episode bestreiten Christian Frühwald, Martin Huber und Moderator Patrick Gstettner.

Hier ansehen: