Nächster Sieg! Lilli Tagger steht in China im Viertelfinale

Der Erfolgslauf von Lilli Tagger in China geht weiter.

Bei ihrem ersten Turnier auf WTA-Level, beim 250er-Turnier in Jiujiang, steht die junge Osttirolerin schon im Viertelfinale.

Nachdem Tagger in der ersten Runde noch gegen eine Spielerin, die jenseits der Top 500 platziert ist, gewinnen konnte, bezwingt sie nun im Achtelfinale eine Top-100-Spielerin.

Gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 89.) setzt sich Tagger in zwei Sätzen mit 6:4,6:2 durch. Während der erste Satz noch recht ausgeglichen war, zeigt die 17-jährige Lienzerin vor allem im zweiten Satz was sie drauf hat. Nach insgesamt 1:39 Stunden Spielzeit verwandelt Tagger ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Erstmals in den Top 200

Durch den Viertelfinaleinzug zieht die österreichische Tennishoffnung auch erstmals in die Top 200 der WTA-Weltrangliste. Das Jahr gestartet hat sie noch auf Platz 780.

Im Kampf ums Halbfinale geht es gegen Tamara Korpatsch (WTA 159.). Die Deutsche konnte sich gegen ihre Landsfrau Ella Seidel in drei Sätzen durchsetzen.