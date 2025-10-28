Souverän! Lilli Tagger feiert ersten WTA-Sieg

Lilli Tagger feiert ihren ersten Sieg auf WTA-Ebene!

In der ersten Runde des 250er-Turniers im chinesischen Jiujiang setzt sich die Osttirolerin nach nur 1:19 Stunden Spielzeit mit 6:2, 6:1 gegen Lokalmatadorin Chenting Zhu (WTA 596) durch.

Im Achtelfinale wartet nun die ehemalige Top-30-Spielerin Elisabetta Cocciaretto (WTA 89.). Die Italienerin konnte sich in der ersten Runde gegen die Kolumbianerin Camila Osorio durchsetzen.

Bei einem weiteren Sieg könnte Tagger, die in Italien bei Ex-French-Open-Siegerin Francesca Schiavone trainiert, erstmals in die Top 200 der Weltrangliste vorstoßen, schon jetzt hat sie ein neues Karrierehoch sicher.