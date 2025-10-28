Grabher und Kraus bei Challenger in Cali in nächster Runde

Julia Grabher und Sinja Kraus überstehen beim WTA-125-Challenger in Cali ihre Auftakthürden.

Grabher setzt sich mit 6:3, 6:3 gegen die 27-jährige US-Amerikanerin Hanna Chang (WTA-255.) durch. Österreichs Nummer eins im Tennis gibt über die zwei Sätze nur einmal den Aufschlag ab.

Nach 1:12 Stunden steht die Vorarlbergerin in der zweiten Runde, in der es gegen die Rumänin Gabriela Lee (WTA-293.) geht.

Grabher hat kürzlich den WTA-Challenger in Florianopolis gewonnen hat und damit die Rückkehr in die Top 100 der Tennis-Weltrangliste geschafft (alle Infos >>>).

Kraus mit souveränem zweiten Satz

Österreichs Nummer zwei Kraus (WTA-129.) besiegt zum Auftakt ihre argentinische Kontrahentin Luisina Giovannini (WTA-277.) in 1:25 Stunden mit 7:6(3), 6:3.

Im ersten Satz geben beide jeweils drei Aufschlagspiele ab. Es geht ins Tiebreak, in dem Kraus die Oberhand behält. Im zweiten Satz gelingt der 18-jährigen Argentinierin ein Rebreak zum 3:4. In der Folge gibt Giovannini aber wiederum ihr Aufschlagspiel ab und Kraus serviert schließlich zum 6:3 aus.

In der zweiten Runde trifft Kraus auf die Australierin Tina Smith (WTA-287.).