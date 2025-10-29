NEWS

Erler bereits im Paris-Viertelfinale, Miedler ebenfalls weiter

Der Tiroler schaltet mit seinem US-Partner die Nummer 7 des Turniers aus. Lucas Miedler steht mit Francisco Cabral dagegen im Achtelfinale.

Die Doppelspezialisten Lucas Miedler und Alexander Erler haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris am Mittwoch jeweils die nächste Runde erreicht.

Erler war mit dem US-Amerikaner Robert Galloway 7:6(5), 7:5 gegen die an 7 gesetzten Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori erfolgreich und zieht bereits ins Viertelfinale ein.

Miedler und sein portugiesischer Partner Francisco Cabral gewannen gegen die portugiesisch-tschechische Paarung Nuno Borges/Tomas Machac 6:3, 7:6 und stehen im Achtelfinale.

In der nächsten Runde wartet auf Miedler/Cabral mit Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) das zweitbeste Doppel im ATP-Race, das dieses Jahr die French Open und US Open für sich entschied.

"Nach der intensiven Woche in Wien war das ein sehr solider Auftakt", sagte Miedler. "Im zweiten Satz haben wir es enger gemacht, als es hätte sein müssen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung."

Sinner gewann gegen Zizou Bergs

Im Einzel wahrte Wien-Sieger Jannik Sinner seine Chance darauf, dieses Jahr als Nummer eins der Welt abzuschließen. Der Italiener setzte sich in der zweiten Runde gegen den Belgier Zizou Bergs 6:4,6:2 durch.

Um den Spanier Carlos Alcaraz von der Spitze des Rankings zu stoßen, müsste Sinner das Turnier allerdings gewinnen.

