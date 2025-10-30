ÖFB-Cup: LASK-Fans beschädigen Sanitäranlagen in Wiener Neustadt

Am Ende war es ein souveräner 2:0-Erfolg, der dem LASK gegen Stripfing den Aufstieg ins Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups bescherte (Spielbericht>>>).

Das Spiel wurde in der Wiener Neustädter ERGO-Arena ausgetragen - wo die Stadt und der Heimatverein, der 1. Wiener Neustädter SC, weit weniger Grund zur Freude hatten.

Denn einige Anhänger der Athletiker verhielten sich weniger diszipliniert als Didi Kühbauers Mannen auf dem Rasen. Wie Bilder, die LAOLA1 vorliegen, zeigen, wurden dort die Sanitäranlagen in beschädigtem Zustand hinterlassen.

"Sachbeschädigung geht gar nicht"

Abgesehen von heute fast schon obligatorischen Stickern, die überall aufgeklebt wurden, sehen sich die Neustädter Verantwortlichen mit ringsum besprühten Wänden und beschädigten Toiletten konfrontiert.