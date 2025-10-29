Grabher und Kraus in Cali im Gleichschritt ins Viertelfinale

Julia Grabher und Sinja Kraus stehen im Viertelfinale des Challenger-Turniers in Cali.

Österreichs Nummer 1 setzt sich in Kolumbien gegen die Rumänin Gabriela Lee (WTA-293.) in zwei Sätzen mit 6:1, 7:5 durch. Im ersten Satz agiert die Vorarlbergerin dominant, der zweite Durchgang verläuft deutlich enger. Das entscheidende Break gelingt ihr zum Sieg.

Kraus bezwingt Tina Nadine Smith aus Australien zeitgleich mit 6:0, 6:4. Die Wienerin gewinnt den ersten Satz nach 27 Minuten, nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit serviert sie bereits zum Matchgewinn aus.

Grabher trifft im Viertelfinale auf Oleksandra Oliynykova (UKR/WTA-135.) oder Jasmin Ortenzi (ARG/WTA-247.). Kraus bekommt es mit der Siegerin des Duells Anastasia Zolotareva (RUS/WTA-380.) und Selena Janicijevic (SRB/WTA-249.) zu tun.