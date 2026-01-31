Revanche geglückt - Rybakina gewinnt Australian Open

Die Revanche ist geglückt! Nach dem verlorenen Finale 2023 bei den Australian Open kann sich Elena Rybakina diesmal gegen Aryna Sabalenka mit 6:4 4:6 und 6:4 durchsetzen.

Nach einem starken Beginn gewinnt die Weltranglistenfünfte wie auch 2023 den ersten Satz. Sabalenka kämpft sich daraufhin zurück und entscheidet den zweiten Satz für sich. Auch im entscheidenden dritten liegt sie 3:0 in Führung, gibt das Spiel allerdings anschließend aus der Hand und verliert.

Rybakina setzt Sabalenka von Beginn an unter Druck

Rybakina startet gut und sichert sich gleich zu Beginn das Break, auch ihr eigenes Service kann die ehemalige Wimbledon-Siegerin verwerten. Sabalenka wirkt nach dem 0:2 verunsichert.

Daraufhin kommt die Belarusin aber besser ins Spiel. In Folge kann sie sich zurückkämpfen und im eigenen Service anschließen. Das Spiel ist bis dahin kaum von Fehlern von Rybakina geprägt.

Dennoch lässt die in Russland geborene Spielerin nicht locker und bringt ihre Kontrahentin auch mental unter Druck. Ihre Bewegung am Court ist unglaublich gut. Immer wieder zwingt sie Sabalenka zu Fehlern, die ohne Kontrolle darauf emotional reagiert.

Den ersten Satz bringt Rybakina nach einem Ass mit 6:4 durch.

Sabalenka zeigt Kampfgeist

Auch im zweiten Satz hat Sabalenka immer wieder Probleme gegen den Aufschlag ihrer Gegnerin anzukommen. Dennoch bringt sie ihr eigenes Aufschlagspiel sehr schnell durch und kann im zweiten Satz mit 2:1 in Führung gehen.

Die Weltranglistenfünfte kann jedoch immer wieder über ihre gute Vorhand punkten und auf 3:3 stellen.

Sabalenka zeigt im zweiten Satz Kampfgeist, stellt auf 5:4. Es scheint so, als würde Raybakina Nerven zeigen. Ein qualitativ sehr hochwertiges und spannendes Finale in Melbourne.

Die antretende Kasachin bringt ihr Aufschlagsspiel nicht durch. Ihre Gegnerin gewinnt nach drei Break- und Satzbällen den zweiten Satz mit 6:4. Es folgt der entscheidende dritte Satz.

Comeback von Rybakina im dritten Satz

Dort wirkt Raybakina nicht mehr ganz so wach und entschlossen in der Vorhand. Die Erste der Welt beginnt gut und holt sich mit ihrem zweiten Break die Führung auf 2:0 im dritten Satz. Daraufhin zieht die Belarusin mit 3:0 davon.

Doch ihre Gegnerin schafft die Wende und verkürzt auf 3:2. Nach genau zwei Stunden ist das Spiel wieder offen, es steht 3:3. Das Tief von Raybakina scheint überwunden zu sein. Sie stellt mit einem starken Spiel auf 5:3.

Das Spiel ist zu diesem Zeitpunkt ein offener Schlagabtausch. Es folgt das 6:4. Mit einem Ass entscheidet Raybakina das unglaubliche Finale für sich.

Erster Sieg für die Rybakina

Für Sabalenka war es bereits ihr viertes Endspiel bei den Australian Open. 2023 und 2024 konnte sie triumphieren. Ein Jahr später verlor sie im Finale gegen die Amerikanerin Madison Keys. 2026 folgt die zweite Niederlage im Finale, diesmal gegen Rybakina.

"Es ist schwer, Worte zu finden, aber ich möchte Aryna zu ihren tollen Resultaten gratulieren. Ich hoffe, dass wir noch viele Finali gegeneinander spielen", gartuliert Rybakina der Zweitplatzierten im Anschluss.

Für die Fünfte der Welt ist es mit einem unglaublichen Comeback der erste Sieg bei den Australian Open.

Auch Sabalenka findet die richtigen Worte für die Siegerin: "Ich möchte dir zu deinem unglaublichen Lauf und deinem unglaublichen Tennis gratulieren. Ich spiele so gerne vor euch allen." Dazu ergänzt sie: "Ich hoffe, dass das nächste Jahr besser für mich ausgeht."