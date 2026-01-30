Australian Open LIVE: Djokovic - Sinner um Finaleinzug

Es ist das Duell zwischen dem Rekordsieger und dem Gewinner der letzten zwei Ausgaben der AO.

Am Freitag (ab 9.30 im LIVE-Ticker >>>) trifft Novak Djokovic (ATP-4.) im Halbfinale der Australian Open auf Jannik Sinner (2.).

Der "Djoker" ist mit zehn Turniersiegen in Melbourne der Rekordgewinner - mit weitem Abstand. Zuletzt gewann der Serbe das erste Major des Jahres 2023. Sinner sicherte sich die Trophäe in den vergangenen zwei Jahren.

Im direkten Vergleich hat der Italiener die Nase vorn. Er gewann sechs von zehn Duellen und verlor das letzte Mal 2023 gegen Djokovic.

