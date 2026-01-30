Djokovic, Novak DJO Sinner, Jannik SIN
Heute 10:55 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
NEWS

Australian Open LIVE: Djokovic - Sinner um Finaleinzug

Die Nummer vier der Welt duelliert sich mit dem Weltranglisten-Zweiten um den Finaleinzug. LIVE-Infos:

Australian Open LIVE: Djokovic - Sinner um Finaleinzug Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es ist das Duell zwischen dem Rekordsieger und dem Gewinner der letzten zwei Ausgaben der AO.

Am Freitag (ab 9.30 im LIVE-Ticker >>>) trifft Novak Djokovic (ATP-4.) im Halbfinale der Australian Open auf Jannik Sinner (2.).

Der "Djoker" ist mit zehn Turniersiegen in Melbourne der Rekordgewinner - mit weitem Abstand. Zuletzt gewann der Serbe das erste Major des Jahres 2023. Sinner sicherte sich die Trophäe in den vergangenen zwei Jahren.

Im direkten Vergleich hat der Italiener die Nase vorn. Er gewann sechs von zehn Duellen und verlor das letzte Mal 2023 gegen Djokovic.

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Marathon-Match! Alcaraz kämpft sich gegen Zverev ins Finale

Marathon-Match! Alcaraz kämpft sich gegen Zverev ins Finale

Tennis
5
Neuauflage des Endspiels von 2023: Sabalenka trifft auf Rybakina

Neuauflage des Endspiels von 2023: Sabalenka trifft auf Rybakina

Tennis
4
Olympia in Gefahr? Vonn stürzt heftig in Crans-Montana

Olympia in Gefahr? Vonn stürzt heftig in Crans-Montana

Ski Alpin
Ex-Salzburg-Talent verlässt die Schweiz für Heimatverein

Ex-Salzburg-Talent verlässt die Schweiz für Heimatverein

Regionalligen
Kaufte Bröndby Michael Gregoritsch zum Nulltarif?

Kaufte Bröndby Michael Gregoritsch zum Nulltarif?

International
1
Ski LIVE: Sturz-Orgie bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Ski LIVE: Sturz-Orgie bei Frauen-Abfahrt in Crans-Montana

Ski Alpin
3
Ski LIVE - Abfahrt in Crans Montana: das Ergebnis

Ski LIVE - Abfahrt in Crans Montana: das Ergebnis

Ski Alpin

Kommentare

Australian Open Novak Djokovic Jannik Sinner Tennis