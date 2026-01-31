Sabalenka, Aryna SAB Rybakina, Elena RYB
Endstand
1:2
4:6 , 6:4 , 4:6
NEWS

Australian-Open-Finale LIVE: Sabalenka - Rybakina

Am Samstag steht die Neuauflage des Melbourne-Finales von 2023 an. Kann Sabalenka ihren Sieg wiederholen oder schlägt Rybakina dieses Mal zurück?

Am Samstag steht das Finale der Frauen bei den Australian Open zwischen Ar<na Sabalenka und Jelena Rybakina auf dem Programm - ab 9:30 im LIVE-Ticker >>>.

Sabalenka lässt im Halbfinale der Ukrainerin Elina Svitolina beim 6:2, 6:3 keine Chance. Bereits nach 1:16 Stunden ist der Erfolg in der Tasche, die 27-jährige Weltranglistenerste ist damit weiter ohne Satzverlust im Turnierverlauf.

Ihre Gegnerin ist die als Nummer fünf gesetzte Kasachin Jelena Rybakina. Sie steht bei den Australian Open auch immer noch ohne Satzverlust da. Gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula gewinnt sie im Halbfinale 6:3, 7:6.

Damit kommt es am Samstag zur Neuauflage des Melbourne-Finales von 2023.

Die zehn besten Grand-Slam-Endspiele des 21. Jahrhunderts

#10 - French Open 2004
#9 - Wimbledon 2009

Slideshow starten

11 Bilder

Australian Open Aryna Sabalenka Elena Rybakina