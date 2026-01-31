Mit bald 39: Djokovic peilt elften Australian-Open-Sieg an

Mit diesem Finale hatte niemand gerechnet: Der bald 39-jährige Novak Djokovic nutzte seinen günstigen Turnierverlauf, sein großes Kämpferherz und schaltete im Halbfinale Topfavorit Jannik Sinner in fünf Sets aus.

Nun möchte die Tennis-Legende am Sonntag (9.30 Uhr/live ServusTV) gegen Carlos Alcaraz den 25. Coup bei einem Major schaffen, den elften in Melbourne und sich so nebenbei auch zum ältesten Grand-Slam-Sieger überhaupt küren. Auch Alcaraz will Geschichte schreiben.

Denn der Spanier könnte sich mit 22 Jahren und 272 Tagen zum jüngsten Tennisprofi aller Zeiten küren, der den Karriere-Grand-Slam, also den Sieg bei allen vier Majors, perfekt macht.

Auch Alcaraz musste im Semifinale gegen den Deutschen Alexander Zverev über die volle Distanz gehen und hatte dabei auch mit Krämpfen zu kämpfen. Er brauchte 5:27 Stunden für den Sieg, der "Djoker" etwas über vier Stunden.

Djokovic stößt wieder auf Platz drei vor

Im Endspiel kämpft Alcaraz nicht nur gegen den Nimbus von Djokovic als 24-facher Major-Sieger - der "Altstar", der dieses Wort übrigens gar nicht mag, hatte alle seine zehn bisherigen Finali auf dem blauen Court im Melbourne Park gewonnen. Eines davon war 2020, als er gegen Dominic Thiem schon 1:2-Sätze zurückgelegen war.

Auch gegen Alcaraz kommt es nun wieder zum Generationenduell, ein Aufeinandertreffen, das es bisher neun Mal gegeben hat - Djokovic führt mit 5:4. Vor einem Jahr setzte sich der Serbe, der im Ranking wieder auf Platz drei vorstoßen wird, im Viertelfinale gegen "Carlitos" in vier Sets durch, das bisher letzte Duell hatte Alcaraz im US-Open-Halbfinale klar gewonnen.

"In der Vorbereitung habe ich mir ausgemalt, in diesem Jahr gegen Jannik und Carlos in den entscheidenden Runden bei den Grand Slams zu spielen, es auszufechten und alles zu geben, was ich habe", sagte Djokovic in Melbourne. "Ich bin froh, dass mir das gleich beim ersten Grand Slam des Jahres gelingt."