NEWS

Top 130 geknackt: Tagger holt ohne Satzverlust Turniersieg in VAE

Mit dem Sieg beim ITF-Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten knackt Lilli Tagger erstmals die Top 130 im WTA-Ranking.

Top 130 geknackt: Tagger holt ohne Satzverlust Turniersieg in VAE Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Lilli Tagger holt sich den Turniersieg in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die 17-Jährige schlägt im Finale des gut dotierten ITF-W100-Turniers in Fujairah die Britin Harriet Dart (7) mit 6:4 und 6:2. Damit bleibt die Osttirolerin während des gesamten Turnierverlaufes ohne Satzverlust.

Außerdem bedeutet der Sieg in den VAE einen Sprung im WTA-Ranking: Tagger wird erstmals in den Top 130 der Welt aufscheinen. Damit ist das ÖTV-Juwel außerdem die am höchsten klassierte U18-Spielerin in der Rangliste.

ÖTV-Juwel reist nach Mumbai weiter

Schon in der kommenden Woche geht es für den Schützling von Francesca Schiavone im indischen Mumbai weiter, wo sie ein WTA125-Turnier bestreitet.

Tagger hatte zuvor auf ITF-Level die Turniere in Terrassa, Bukarest und Kursumlijska Banja gewonnen. Ihr bisher größter Erfolg war das Erreichen des Endspiels beim WTA250-Turnier in Jiujiang vor knapp drei Monaten.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

Slideshow starten

20 Bilder

Mehr zum Thema

Nach Aufgabe! Lilli Tagger jubelt über Finaleinzug

Nach Aufgabe! Lilli Tagger jubelt über Finaleinzug

Tennis - WTA
4
Marathon-Match! Alcaraz kämpft sich gegen Zverev ins Finale

Marathon-Match! Alcaraz kämpft sich gegen Zverev ins Finale

Tennis
13
Dänemark und Deutschland stehen im Finale der Handball-EM

Dänemark und Deutschland stehen im Finale der Handball-EM

Handball
1
Titelverteidiger raus! Djokovic folgt Alcaraz ins Endspiel

Titelverteidiger raus! Djokovic folgt Alcaraz ins Endspiel

Tennis
47
Dartspieler des Jahres: Auszeichnungs-Hattrick für Luke Littler

Dartspieler des Jahres: Auszeichnungs-Hattrick für Luke Littler

Mehr Sport
Australian Open LIVE: Djokovic - Sinner um Finaleinzug

Australian Open LIVE: Djokovic - Sinner um Finaleinzug

Tennis
1
Kalajdzics WM-Traum lebt! "Habe einfach Spaß am Kicken"

Kalajdzics WM-Traum lebt! "Habe einfach Spaß am Kicken"

ÖFB-Cup

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Vereinigte Arabische Emirate WTA-Weltrangliste ITF Lilli Tagger