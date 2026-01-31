Top 130 geknackt: Tagger holt ohne Satzverlust Turniersieg in VAE

Lilli Tagger holt sich den Turniersieg in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die 17-Jährige schlägt im Finale des gut dotierten ITF-W100-Turniers in Fujairah die Britin Harriet Dart (7) mit 6:4 und 6:2. Damit bleibt die Osttirolerin während des gesamten Turnierverlaufes ohne Satzverlust.

Außerdem bedeutet der Sieg in den VAE einen Sprung im WTA-Ranking: Tagger wird erstmals in den Top 130 der Welt aufscheinen. Damit ist das ÖTV-Juwel außerdem die am höchsten klassierte U18-Spielerin in der Rangliste.

ÖTV-Juwel reist nach Mumbai weiter

Schon in der kommenden Woche geht es für den Schützling von Francesca Schiavone im indischen Mumbai weiter, wo sie ein WTA125-Turnier bestreitet.

Tagger hatte zuvor auf ITF-Level die Turniere in Terrassa, Bukarest und Kursumlijska Banja gewonnen. Ihr bisher größter Erfolg war das Erreichen des Endspiels beim WTA250-Turnier in Jiujiang vor knapp drei Monaten.