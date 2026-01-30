Titelverteidiger raus! Djokovic folgt Alcaraz ins Endspiel

Novak Djokovic greift nach seinem elften Titel bei den Australian Open.

Der serbische Altmeister bezwingt Titelverteidiger Jannik Sinner im Semifinale in Melbourne mit 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. In seinem elften Endspiel beim ersten Grand-Slam des Jahres trifft der 38-Jährige auf den Weltranglisten-Führenden Carlos Alcaraz.

Sinner geht voran

Der erste Satz geht an den Südtiroler, der Djokovic gleich sein erstes Aufschlagspiel abnimmt und den Satz mit 6:3 für sich entscheidet.

Auch den zweiten Satz entscheidet ein Break, dieses Mal gibt aber Sinner das Spiel zum 3:1 für Djokovic her. In weiterer Folge wehrt der "Djoker" gleich vier Breakbälle ab und holt sich den Satz.



Eng geht es dann auch in Satz drei zu, erst im letzten Spiel breakt Sinner den 38-Jährigen zum 6:4.

Djokovic beißt sich rein

Djokovic lässt gegen den Titelverteidiger aber weiter nicht locker, geht bei gegnerischem Aufschlag direkt 1:0 in Führung, wehrt beim Stand von 4:3 zwei Breakbälle von Sinner ab.

Mit dem dritten Satzball erzwingt Djokovic nach dem unglaublichen Halbfinale zwischen Alcaraz und Alexander Zverev auch im zweiten Semifinale einen fünften Satz.

Sinner vergibt Breakbälle

Im Entscheidungssatz nimmt Djokovic viel Risiko, gewinnt Ballwechsel teils spektakulär, wehrt bis zum 2:2 fünf Breakbälle von Sinner ab. Beim Stand von 3:3 gelingt dem Serben dann das spielentscheidende Break und wehrt im Game darauf mehrere Bälle zum Rebreak ab.

Bei eigenem Aufschlag hat die Tennis-Legende zwei Matchbälle, doch Sinner hält dagegen, ehe er den dritten Matchball verwerten kann und den Entscheidungssatz mit 6:4 gewinnt.



Für Djokovic ist es der elfte Finaleinzug, mit 38 Jahren ist er der älteste Finalist, der je im Endspiel der Australian Open gestanden ist. Dort trifft er am Sonntag auf Carlos Alcaraz. Seine bisherigen Finalspiele hat Djokovic allesamt gewonnen.