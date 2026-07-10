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Nach über 30 Jahren: WTA-Frauen feiern Kitzbühel-Comeback

Ab Sonntag startet in der Gamsstadt erstmals seit mehr als 30 Jahren wieder ein WTA-Turnier. Gleich mehrere Österreicherinnen sind vertreten.

Nach über 30 Jahren: WTA-Frauen feiern Kitzbühel-Comeback Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © APA
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In Kitzbühel geht ab Sonntag mit dem WTA-125-Challenger nach mehr als 30 Jahren wieder ein internationales Frauen-Tennisturnier über die Bühne.

Sinja Kraus, Julia Grabher, Anna Pircher, Ekaterina Perelygina und Arabella Koller vertreten Österreich im Hauptbewerb. Angeführt wird das Feld von der Weltranglisten-89. Veronika Erjavec aus Slowenien.

Neben vier Deutschen um Tatjana Maria treten auch einige Nachwuchsasse wie Erika Andrejewa - die Schwester von Mirra Andrejewa - an.

"Unser Spielerinnenfeld zeigt, wofür dieses Turnier stehen soll: Für internationales Damentennis, spannende Geschichten und eine neue Bühne für Spielerinnen, die auf dem Sprung nach oben sind", sagte Turnierdirektorin Carmen Huber vor dem Auftakt mit der Qualifikation am Sonntag.

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