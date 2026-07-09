Kraus scheitert im Viertelfinale von Bastad

Für Sinja Kraus ist das WTA-125-Turnier im schwedischen Bastad im Viertelfinale zu Ende.

Die Österreicherin muss sich der Kasachin Yulia Putintseva (WTA 84.) in zwei Sätzen mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Dabei geht der erste Satz für Kraus katastrophal los. Gleich die ersten fünf Games muss die Wiener abgeben. Dann holt sie zwar ein Break, doch den Satz kann sie nicht mehr holen.

In Satz zwei verliert Kraus wieder gleich ihr erstes Aufschlagspiel. Daraufhin kommt sie nicht mehr ran und Putintseva holt sich schließlich mit dem zweiten Break in diesem Satz den Matchsieg.