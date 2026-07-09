Wimbledon-Viertelfinale LIVE: Anna Pircher - Xinran Sun

Für Anna Pircher geht es am Donnerstag (ab 12:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um den erstmaligen Aufstieg in ein Halbfinale eines Juniorinnen-Grand-Slam-Bewerbs.

Im Wimbledon-Viertelfinale wartet jedoch die topgesetzte Xinran Sun als Gegnerin. Die Chinesin ist die Nummer eins der Juniorinnen-Weltrangliste, in der Erwachsenen-WTA-Weltrangliste liegt sie auf Platz 620.

Damit liegt sie auch klar vor Pircher, die in der Frauen-Weltrangliste auf Rang 903 liegt.

Zuletzt eliminierte die Tirolerin mit Mika Stojsavljevic (GBR/WTA-276.) und Daniella Britton zwei britische Lokalmatadorinnen trotz Satzrückstand.

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