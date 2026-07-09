NEWS

Tschechisches Wimbledon-Finale bei den Frauen

Muchova rang Rivalin Gauff in einem Drei-Satz-Thriller nieder. Noskova war gegen Kostjuk erfolgreich.

Tschechisches Wimbledon-Finale bei den Frauen Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © APA
Kommentare

Karolina Muchova und Linda Noskova stehen als Finalistinnen des diesjährigen Grand-Slam-Turniers in Wimbledon fest.

Die Tennisspielerinnen bestreiten damit am Samstag das erste rein tschechische Grand-Slam-Endspiel. Muchova setzte sich am Donnerstag in einem Rasen-Thriller gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff mit 6:2,1:6,7:6(10) durch.

Noskova bezwang anschließend die Ukrainerin Marta Kostjuk in einem eher unspektakulären Duell mühelos 6:4,6:4.

Thriller im dritten Satz

Die als Nummer neun gesetzte Noskova, die zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale stand, wirkte während des gesamten Spiels ruhig und gelassen. Nach einer Stunde und 19 Minuten brachte sie den Sieg unter Dach und Fach.

Muchova, die allergisch auf Gras ist, behielt gegen Gauff dagegen in einem wahren Thriller im dritten Satz die Oberhand.

Speziell im nervenaufreibenden Match-Tiebreak zeigte die 29-Jährige ihr ganzes Können, darunter einen unglaublichen Volley-Winner im Hechtsprung, und spielte Gauff mit einem Lob aus, um sich ihren ersten Matchball zu sichern.

Beim Stand von 8:9 hatte sie davor einen Matchball abgewehrt.

"Ich zittere"

"Es klingt wirklich schön, im Finale zu sein. Um ehrlich zu sein, es war ein großer Kampf, eine Achterbahnfahrt. Es war nervenaufreibend", sagte die frühere French-Open-Finalistin Muchova nach dem zweieinhalbstündigen Match.

"Ich zittere." Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Gauff hatte die Partie nach dem verlorenen ersten Satz zwischenzeitlich gedreht und deutlich aggressiver gespielt.

Mit dem Ausscheiden der US-Amerikanerin war klar, dass es erstmals eine Premierensiegerin bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere geben wird.

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#12 - Venus Williams (7 Titel)
#12 - Justine Henin (7 Titel)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Erfolgslauf von ÖTV-Talent Pircher in Wimbledon gestoppt

Erfolgslauf von ÖTV-Talent Pircher in Wimbledon gestoppt

Tennis
7
Sinner wartet! Djokovic übersteht fünfstündigen Krimi

Sinner wartet! Djokovic übersteht fünfstündigen Krimi

Tennis
1
Wimbledon: Junger Brite zieht sensationell ins Halbfinale ein

Wimbledon: Junger Brite zieht sensationell ins Halbfinale ein

Tennis
3
Sinja Kraus stürmt ins Bastad-Viertelfinale

Sinja Kraus stürmt ins Bastad-Viertelfinale

Tennis - WTA
2
Stark! ÖTV-Talent Pircher erreicht Wimbledon-Viertelfinale

Stark! ÖTV-Talent Pircher erreicht Wimbledon-Viertelfinale

Tennis
11
Wimbledon-Juniorinnen LIVE: Anna Pircher - Daniella Britton

Wimbledon-Juniorinnen LIVE: Anna Pircher - Daniella Britton

Tennis
2
Ofner-Aus in Braunschweig, Neumayer im Triest-Viertelfinale

Ofner-Aus in Braunschweig, Neumayer im Triest-Viertelfinale

Tennis - ATP
5

Kommentare

WTA Sport-Mix Tennis Wimbledon Karolina Muchova Linda Noskova Coco Gauff Großbritannien Marta Kostjuk