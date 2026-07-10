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Wimbledon-Halbfinale heute: Arthur Fery - Alexander Zverev

Wer schafft es ins Finale? Sensationsmann Fery trifft im ersten Halbfinale auf French-Open-Sieger Zverev. LIVE-Infos:

Wimbledon-Halbfinale heute: Arthur Fery - Alexander Zverev Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Es wird ernst in Wimbledon! Am Freitag steht das erste Halbfinale der Männer auf dem Programm - Lokalmatador Arthur Fery fordert Alexander Zverev (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der 23-jährige Brite Fery ist mit einem 6:4, 7:6 (4), 6:0 gegen Flavio Cobolli sensationell ins Halbfinale eingezogen. Die Nummer 114 der Welt ist unweit des All England Club aufgewachsen und rutschte dank einer Wildcard ins Hauptfeld.

Zverev (ATP-3.) steht zum ersten Mal im Wimbledon-Halbfinale. Im Viertelfinale besiegte der Deutsche Angstgegner Taylor Fritz (ATP-7./USA) mit 6:4, 6:4, 6:2.

Arthur Fery - Alexander Zverev im LIVE-Ticker:

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