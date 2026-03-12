Endstation für Sinja Kraus beim WTA-125-Challenger in Austin.

Die Wienerin unterliegt der Spanierin Paula Badosa im Viertelfinale in zwei Sätzen mit 5:7, 1:6 und scheidet somit aus dem Turnier aus.

Während sie sich im ersten Satz nur knapp geschlagen geben muss, dominiert die Spanierin letztlich im zweiten Durchgang. Damit endet für Sinja Kraus das Abenteuer nach zwei erfolgreichen Runden im Viertelfinale.