Badosa, Paula BAD
Kraus, Sinja KRA
Endstand
2:0
7:5 , 6:1
NEWS

Kraus in Austin-Viertelfinale letztlich chancenlos

Im ersten Satz hält die Wienerin gegen Paula Badosa noch gut dagegen, im zweiten entgleitet ihr aber das Spiel.

Endstation für Sinja Kraus beim WTA-125-Challenger in Austin.

Die Wienerin unterliegt der Spanierin Paula Badosa im Viertelfinale in zwei Sätzen mit 5:7, 1:6 und scheidet somit aus dem Turnier aus.

Während sie sich im ersten Satz nur knapp geschlagen geben muss, dominiert die Spanierin letztlich im zweiten Durchgang. Damit endet für Sinja Kraus das Abenteuer nach zwei erfolgreichen Runden im Viertelfinale.

