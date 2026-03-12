Rodionov bei Challenger in Cherbourg souverän im Viertelfinale

Jurij Rodionov steht beim Challenger in Cherbourg im Viertelfinale.

Der Österreicher bezwingt im Achtelfinale den Luxemburger Alex Knaff in zwei Sätzen glatt mit 6:1, 6:4 und avanciert somit souverän in die nächste Runde.

Rodionov, bei dem Turnier an Position fünf gesetzt, trifft damit bereits am Freitag auf den Belgier Gauthier Onclin (ATP-273.).

In der ersten Runde rang Rodionov den Lokalmatadoren Maxime Janvier in drei Sätzen nieder.