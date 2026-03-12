Rodionov, Jurij ROD
Knaff, Alex KNA
Endstand
2:0
6:1 , 6:4
NEWS

Rodionov bei Challenger in Cherbourg souverän im Viertelfinale

Der Österreicher gibt sich im Achtelfinale keine Blöße und schafft es souverän in die nächste Runde des Turniers.

Rodionov bei Challenger in Cherbourg souverän im Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jurij Rodionov steht beim Challenger in Cherbourg im Viertelfinale.

Der Österreicher bezwingt im Achtelfinale den Luxemburger Alex Knaff in zwei Sätzen glatt mit 6:1, 6:4 und avanciert somit souverän in die nächste Runde.

Rodionov, bei dem Turnier an Position fünf gesetzt, trifft damit bereits am Freitag auf den Belgier Gauthier Onclin (ATP-273.).

In der ersten Runde rang Rodionov den Lokalmatadoren Maxime Janvier in drei Sätzen nieder.

