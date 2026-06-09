Lazaro Garcia, Andrea LAZ
Grabher, Julia GRA
Endstand
0:2
4:6 , 2:6
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Grabher in Modena souverän im Achtelfinale

Die topgesetzte Vorarlbergerin Julia Grabher feiert zum Auftakt in Modena einen souveränen Zwei-Satz-Sieg.

Grabher in Modena souverän im Achtelfinale Foto: © IMAGO / BSR Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Grabher hat beim WTA-125-Turnier in Modena (Italien) einen souveränen Auftaktsieg gefeiert.

Die Vorarlbergerin kommt gegen Andrea Lazaro Garcia zu einem 6:4- und 6:2-Sieg und steht damit im Achtelfinale.

Satz eins wird von einem Break entschieden: Die 29-jährige Österreicherin nimmt ihrer Kontrahentin beim Stand von 2:2 den Aufschlag ab und sollte diesen Vorsprung nicht mehr hergeben.

Im zweiten Satz breakt die an Nummer vier gesetzte Grabher die Spanierin bereits in deren zweitem Aufschlagspiel, holt danach noch ein Break zum 5:2 und serviert danach aus.

Im Achtelfinale des mit 115.000 Dollar dotierten Sandplatzturniers trifft die Vorarlbergerin auf die Italienerin Lucia Bonzetti.

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