Djokovic gratuliert Zverev: "Du hast es allen Kritikern gezeigt!"

Mit berührenden Worten hat der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic seinem Konkurrenten Alexander Zverev zu dessen French-Open-Sieg gratuliert.

"Ich freue mich, dass Du es geschafft hast, und Du verdienst diesen Erfolg absolut, weil Du so hart an jeder Front gearbeitet hast, damit es klappt", schrieb der 24-fache Grand-Slam-Sieger nach Zverevs Premiere.

Selbst der Djoker wurde emotional

"Die gemeinsamen Freudentränen mit Deinen Eltern, Deinem Bruder und anderen Teammitgliedern haben mich emotional werden lassen", schrieb Djokovic.

Der 39 Jahre alte Serbe, der Zverev (29) mehrmals in heiß umkämpften Matches den Weg zum ersten Grand-Slam-Titel verbaute, erinnerte daran, dass er den gebürtigen Hamburger schon als Zehnjährigen kannte. "Wir hatten unzählige Gespräche über Tennis-Taktik, strategische Spielzüge, Leben, Familie, Geschäft. Wir hatten Spaß auf dem Platz und abseits davon", erzählte Djokovic.

"Die größte Hürde in Dir selbst genommen"

Er erinnerte auch an die Diabetes-Erkrankung von Zverev.

"Dass Du die größte Hürde in Dir selbst genommen und es allen Kritikern gezeigt hast, die dachten, dass Du niemals einen Grand Slam gewinnen würdest, macht diesen Grand-Slam-Sieg noch spezieller und unvergesslicher", erklärte Djokovic.

Der Rekordsieger bei den wichtigsten Turnieren war bei den French Open diesmal bereits in der dritten Runde ausgeschieden.