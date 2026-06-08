Neumayer scheitert in Qualifikation für Challenger in Bratislava

Lukas Neumayer verpasst die Qualifikation für den Hauptbewerb des Challenger in Bratislava!

Der 23-Jährige unterliegt dem Japaner Taro Daniel (ATP-293.) in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6.

Nach seinem Triumph in Vicenza und dem knappen Verpassen des French-Open-Hauptfeldes ist es für den in der Qualifikation an Position eins gesetzten Österreicher ein Rückschlag.