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Neumayer scheitert in Qualifikation für Challenger in Bratislava
Der an Position eins gesetzte Österreicher muss sich einem Japaner in zwei Sätzen geschlagen geben.
Lukas Neumayer verpasst die Qualifikation für den Hauptbewerb des Challenger in Bratislava!
Der 23-Jährige unterliegt dem Japaner Taro Daniel (ATP-293.) in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6.
Nach seinem Triumph in Vicenza und dem knappen Verpassen des French-Open-Hauptfeldes ist es für den in der Qualifikation an Position eins gesetzten Österreicher ein Rückschlag.