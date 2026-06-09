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Bitter! Miedler muss Rasensaison ohne Erler spielen
Das ÖTV-Doppel wird wegen einer Ellbogenverletzung des Tirolers getrennt.
Österreichs Davis-Cup-Doppel Alexander Erler und Lucas Miedler kann aktuell nicht gemeinsam antreten.
Erler hat sich bei den French Open eine Verletzung der rechten Ellbogensehne zugezogen und muss für vorerst unbestimmte Zeit pausieren.
Der 28-jährige Tiroler, der im Doppelranking 31. ist, unterzieht sich einer Therapie. Wie lange er ausfällt, hängt vom Heilungsfortschritt ab. Miedler muss daher zumindest einmal die Rasensaison mit wechselnden Partnern bestreiten.
Ziel Kitzbühel
Der Niederösterreicher eröffnet die rund fünf Wochen auf Gras in Stuttgart mit dem US-Amerikaner Vasil Kirkov, danach spielt er mit dem Portugiesen Francisco Cabral die Events in Halle, Mallorca und Wimbledon.
Mit Cabral hatte Miedler vor der "Wiedervereinigung" mit Erler gespielt.
Als Ziel für den nächsten gemeinsamen Auftritt wird vorerst einmal das Sandplatz-Heimturnier in Kitzbühel (ab 20. Juli) angepeilt.