Padel: Das sind die österreichischen Meister 2026

Die österreichischen Meister im Padel der Allgemeinen Klasse stehen fest.

Moritz Eiersebner und Rainhard Boisits verteidigen ihren Titel und küren sich erneut zum Staatsmeister. Sie setzen sich im Finale gegen Christopher Brunner und Björn Nareyka 6:2, 6:4 durch.

Schmid/Prenner drehen Finale

Auch das Frauenfinale gibt einiges her. Nachdem Lisa-Marie Peleska und Chiara Ambros den ersten Satz souverän 6:2 für sich entscheiden, drehen Anna Schmid und Barbara Prenner das Duell.

Schlussendlich können sie die nächsten beiden Sätze ebenfalls 6:2 für sich entscheiden und gehen damit als Siegerinnen vom Platz. Auch für sie ist es nicht der erste Titelgewinn, im Vorjahr stemmten sie ebenfalls den Pokal in die Höhe.

LAOLA1 hat die Österreichischen Meisterschaften im LIVE-Stream übertragen. Die besten Szenen vom Wochenende siehst du hier: