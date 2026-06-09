Trotzdem Rang drei: ÖFB-Frauen mit Niederlage in Norwegen

Die ÖFB-Frauen-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der Gruppenphase in der WM-Qualifikation knapp gegen Norwegen verloren.

Das Team von Neo-Teamchef Lars Söndergaard unterliegt den Skandinavierinnen in Oslo mit 1:2.

Die Gastgeberinnen machen in Halbzeit eins über weite Strecken das Spiel, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Julia Hickelsberger-Füller hat kurz vor dem Pausenpfiff sogar die Chance auf die Führung für Österreich am Kopf, der Aufsetzer geht aber am Tor vorbei (43.).

Doppelschlag bringt Norwegerinnen in Führung

Ein Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel bringt die Norwegerinnen jedoch auf Siegkurs: Thea Bjelde steht wenige Sekunden nach Wiederanpfiff am langen Pfosten alleine und köpft zur Führung ein (46.), Caroline Graham Hansen erhöht kurz darauf ebenfalls per Kopf auf 2:0 (48.).

Die Antwort der Österreicherinnen lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Barbara Dunst erkämpft sich nach einem schwachen Klärungsversuch den Ball und trifft zum Anschlusstreffer (51.).

ÖFB-Frauen beenden Gruppe auf Rang drei

Die österreichische Torschützin steht wenige Minuten später wieder im Mittelpunkt: Die FC-Bayern-München-Legionärin wird aus kurzer Distanz von Signe Gaupset am Arm getroffen, Mariella El Sherif kann den fälligen Elfmeter von Graham Hansen jedoch parieren (58.).

In der Folge sind die Norwegerinnen jedoch weiterhin das spielbestimmende Spiel und kommen immer wieder gefährlich vor das Tor der Söndergaard-Truppe. Am Ende feiern die Skandinavierinnen einen knappen 2:1-Sieg.

Die ÖFB-Frauen beenden die Gruppenphase damit auf Platz drei, da Gruppensieger Deutschland mit 2:0 in Slowenien gewinnt.

Als Gruppendritter geht es nun im Playoff weiter, in dem in zwei Runden sieben verbleibende WM-Tickets vergeben werden. Die Auslosung dafür erfolgt am 24. Juni.