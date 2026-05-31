Swiatek bei French Open schon out!

Iga Swiatek, die Nummer drei der Tennis-Welt, ist bei den French Open bereits im Achtelfinale gescheitert.

Am Sonntag zieht die Polin gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA-15.) mit 5:7, 1:6 den Kürzeren und muss den Traum vom fünften Paris-Triumph vorerst begraben.

Kostyuk zieht hingegen erstmals in ihrer Karriere ins Viertelfinale von Paris ein. "Ich stehe immer noch unter Schock", sagt die 23-Jährige im Interview auf dem Platz.

Auch Cirstea weiter

Jubeln darf am Sonntag auch eine Veteranin. Die 36-jährige Rumänin Sorana Cirstea setzt sich gegen Wang Xinyu aus China mit 6:3, 7:6(4) durch und erreicht zum dritten Mal in ihrer Karriere ein Major-Viertelfinale.