Zweiter ATP-Turniersieg! Neumayer gewinnt Challenger in Vicenza

Toller Erfolg für Lukas Neumayer! Der Österreicher gewinnt das ATP-Challenger-Sandplatzturnier im italienischen Vicenza.

Neumayer gewinnt das Endspiel gegen den Lokalmatador Jacopo Vasami souverän mit 6:2, 6:2 und feiert den zweiten Challenger-Turniersieg seiner Karriere.

Klare Angelegenheit

Gegen die Nummer 465 der Welt gelingt Neumayer gleich im dritten Game ein Break, auch den nächsten eigenen Aufschlag bringt Vasami nicht durch, Neumayer zieht auf 4:1 davon. Diesen Vorsprung gibt der Salzburger nicht mehr her und gewinnt den ersten Satz 6:2.

Auch der zweite Satz beginnt ganz nach dem Geschmack des 23-Jährigen, er schafft diesmal gleich zu Beginn das Break, sowie wiederum im fünften Game, sodass es auch in diesem Satz schnell 4:1 steht.

Danach lässt Neumayer nichts mehr anbrennen und sichert sich somit den Siegerscheck beim mit 97.640 Euro dotierten Turnier.

Neumayer jagt Career High

Es ist der zweite Turniersieg für Neumayer in diesem Jahr nach dem Erfolg in Barletta im April.

Im ATP-Liveranking verbessert er sich dadurch von Rang 187 auf Platz 164 und liegt nur noch knapp hinter seiner höchsten Platzierung (157.).