Pavlasek A / Rikl P P/R
Nouza P / Oberleitner N N/O
Endstand
1:2
2:6 , 7:6 , 3:6
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Viertelfinale! Oberleitner setzt Erfolgslauf bei French Open fort

Dem Österreicher gelingt mit seinem tschechischen Doppelpartner ein knapper Sieg - damit stehen sie im Viertelfinale.

Viertelfinale! Oberleitner setzt Erfolgslauf bei French Open fort Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Erfolgslauf von Neil Oberleitner im Doppel geht weiter!

Der 26-jährige Österreicher zieht mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza ins Viertelfinale der French Open ein.

Das Duo setzt sich im Achtelfinale gegen die Tschechen Adam Pavlásek und Patrik Rikl mit 6:2, 6:7(1), 6:3 durch.

Oberleitner behält im finalen Satz die Nerven

Im ersten Satz sorgen zwei Breaks für eine klare Angelegenheit zugunsten von Oberleitner und Nouza. Der zweite Durchgang ist deutlich umkämpfter und geht nach einem klar verlorenen Tiebreak an die Gegner.

Im entscheidenden dritten Satz gelingt dem österreichisch-tschechischen Duo jedoch das vorentscheidende Break zum 3:1. Diesen Vorsprung geben sie nicht mehr aus der Hand und servieren souverän zum Matchgewinn aus.

Erst zweites Grand-Slam-Turnier

Bereits in der ersten Runde haben Oberleitner und Nouza mit einem Überraschungssieg über die an Nummer 13 gesetzten Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti aufgezeigt.

Im Anschluss profitierten sie von der verletzungsbedingten Aufgabe der belgischen Paarung Sander Gille und Raphael Collignon und zogen kampflos ins Achtelfinale ein.

Für Oberleitner ist es nach den Australian Open 2026 erst sein zweiter Antritt in einem Doppel-Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers. In Melbourne war damals in der Runde der letzten 32 Endstation.

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