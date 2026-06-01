Warum Österreichs Golfer von Kitzbühel schwärmen

Österreichs Golf-Elite hat in Kitzbühel geliefert. Mit Bernd Wiesberger auf Rang vier, Maximilian Steinlechner (7.) und Heimkehrer Sepp Straka (12.) zeigten gleich drei ÖGV-Asse bei der Austrian Alpine Open auf.

Gut 32.000 Zuschauer trugen das Ihre dazu bei. Organisatoren, Tour und die Spieler zogen zufrieden Bilanz – die Gamsstadt kann neben Ski und Tennis auch Golf. "Es war eine sehr gute Woche für den österreichischen Golfsport. Wir können stolz sein", sagte Wiesberger.

Ähnlich äußerte sich auch Straka. "Das Turnier ist super. Die letzten fünf, sechs Jahre finde ich, dass der Sport hier wirklich gewachsen ist. Man hat ein Turnier, wo die besten Spieler nach Österreich kommen und die Jugend und alle Golffans zuschauen können."

Der zweifache Ryder-Cup-Champion überzeugte trotz langer Anreise und dichtem Programm sportlich und als Turnier-Aushängeschild. Die Bilder vom Abschlag auf der Streif gingen um die Welt.

Spielerlob für Kitzbühel

Wiesberger stellte den Organisatoren ein gutes Zeugnis aus.

"Ich habe mit anderen Spielern geredet. Es war Konsens, dass es eines der besten Turniere war. Wir wissen alle, dass der Golfplatz jetzt kein Augusta ist. Aber in Summe, glaube ich, ist alles gemacht worden für die Spieler und die Zuschauer. Die Spieler waren happy, von dem her brauchen wir uns da auf keinen Fall verstecken."

Dass man weiter auf den ersten rot-weiß-roten Heimsieg seit Wiesbergers Triumph 2012 warten muss, war jedenfalls kein grober Stimmungsdämpfer. Auch Tour-Premierensieger Kota Kaneko aus Japan wurde vom Publikum gefeiert.

"Die Zuschauer sind sehr fair, freuen sich über jeden guten Schlag, nicht nur, wenn er von einem Österreicher kommt. Das macht Spaß, in so einem Umfeld Golf zu spielen", meinte Steinlechner.

Freude beim ÖGV

Großes Lob gab es auch vom heimischen Golfverband. "Solche Turniere sind unfassbar wichtig für den Golfsport in Österreich, für die Breite, um den Golfsport zugänglicher zu machen, aber natürlich auch für die Spitze, weil unsere jungen Talente hier spielen und ihre Erfahrungen sammeln", meinte ÖGV-Geschäftsführer Niki Wiesberger.

In Österreich seien rund 132.000 Golfende registriert – Tendenz steigend. Zudem werde wieder ein jüngeres Publikum angesprochen. "Wir haben starke Zuwächse in ganz Österreich gerade im Segment 25 bis 35, ein wichtiges Segment für uns und für die Clubs."

Noch bis 2028 läuft der Turniervertrag mit der DP World Tour, im kommenden Jahr findet die Austrian Alpine Open wieder in Salzburg am Wallersee statt. Dann soll auch eine mögliche Verlängerung konkretisiert werden.

"Nach diesem Erfolg sind wir natürlich extrem positiv, dass wir langfristig dieses Turnier in Österreich behalten können", erklärte Organisator Edwin Weindorfer.