Um 20 Prozent! Wimbledon-Sieger erhalten mehr Preisgeld

Von vielen Tennisstars wurde zuletzt eine Erhöhung des Preisgelds bei Grand-Slam-Turnieren gefordert, dies soll nun geschehen.

French Open: Tennis-Stars fordern höhere Preisgelder >>>

Beim Rasenklassiker in Wimbledon werden insgesamt über 74,3 Millionen Euro an Preisgeld ausgeschüttet, die Sieger kassieren 4,17 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Erhöhung von 20 Prozent.

"Für uns ist klar, dass die Spieler auch weiterhin am Erfolg von Wimbledon teilhaben werden, wenn das Turnier wächst", erklärt Deborah Jevans. Sie ist die Vorsitzende des All England Lawn Tennis Klubs.

Um die neue Rekord-Gage wird ab dem 29. Juni gespielt.