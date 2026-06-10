Potapova, Anastasia POT
Lamens, Suzan LAM
Endstand
2:1
6:7 , 6:4 , 6:4
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Potapova glückt Auftakt in Rasensaison

Österreichs Nummer eins im Frauen-Tennis hat gegen die Niederländerin Suzan Lamens aber ihre Mühe.

Potapova glückt Auftakt in Rasensaison Foto: © IMAGO / ANP
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova übersteht am Mittwoch die erste Runde des WTA-250-Rasenturniers im niederländischen 's-Hertogenbosch.

Gegen die Lokalmatadorin Suzan Lamens (WTA-125.) müht sich die Neo-Österreicherin zu einem hart erkämpften Dreisatzsieg. Am Ende siegt Potapova in 2:25 Stunden mit 6:7 (5), 6:4, 6:4.

Im Achtelfinale bekommt es die Österreicherin nun mit der 24-jährigen Türkin Zeynep Sönmez (WTA-67.) zu tun.

Für Potapova war es das erste Spiel auf Rasen in diesem Jahr. Ihre Sandplatz-Saison war eine sehr erfolgreiche: Zuletzt schaffte es die 27. der Frauen-Weltrangliste bei den French Open bis ins Achtelfinale. Beim 1000er in Madrid erreichte sie das Halbfinale, beim 500er in Linz das Endspiel.

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