Anastasia Potapova übersteht am Mittwoch die erste Runde des WTA-250-Rasenturniers im niederländischen 's-Hertogenbosch.

Gegen die Lokalmatadorin Suzan Lamens (WTA-125.) müht sich die Neo-Österreicherin zu einem hart erkämpften Dreisatzsieg. Am Ende siegt Potapova in 2:25 Stunden mit 6:7 (5), 6:4, 6:4.

Im Achtelfinale bekommt es die Österreicherin nun mit der 24-jährigen Türkin Zeynep Sönmez (WTA-67.) zu tun.

Für Potapova war es das erste Spiel auf Rasen in diesem Jahr. Ihre Sandplatz-Saison war eine sehr erfolgreiche: Zuletzt schaffte es die 27. der Frauen-Weltrangliste bei den French Open bis ins Achtelfinale. Beim 1000er in Madrid erreichte sie das Halbfinale, beim 500er in Linz das Endspiel.