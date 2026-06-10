Entertainer Nick Kyrgios feiert sein Comeback auf der Tour

Nick Kyrgios ist zurück auf der Tennisbühne.

Der 31-Jährige feierte beim ATP-Turnier in Stuttgart nach langer Verletzungspause sein Comeback auf der Tour.

Gegen den Franzosen Corentin Moutet gewinnt der Australier auf seinem Lieblingsbelag, dem Rasen, eindrucksvoll mit 6:3 und 6:4 - sein erster Sieg in einem offiziellen Match seit März 2025.

Dank Wildcard dabei

In der Partie zeigte sich Kyrgios gut aufgelegt und begeisterte das Publikum mit seinem üblichen Spielwitz.

Kyrgios, der in der Weltrangliste derzeit außerhalb der Top-1000 liegt, durfte dank einer Wildcard am Turnier teilnehmen und trifft im Achtelfinale nun auf den japanischen Qualifikanten Sho Shimabukuro.

Der 28-Jährige gewann sein Auftaktspiel gegen Quentin Halys. Im Viertelfinale könnte dann ein Duell mit dem topgesetzten US-Amerikaner Ben Shelton anstehen.

Wimbledon-Teilnahme als Ziel

Der Auftritt des polarisierenden Australiers in Stuttgart dürfte keine einmalige Angelegenheit bleiben. Dass Kyrgios seine Rückkehr auf die Tour mit ernsthaften Ambitionen verfolgt, zeigt sein Turnierkalender für die kommenden Wochen.

Nach seinem Start bei den Boss-Open wird er auch bei den ATP-Turnieren in Halle und auf Mallorca antreten. Beide Teilnahmen wurden durch Wildcards ermöglicht.

Das große Ziel ist dabei offensichtlich Wimbledon. Bei dem Grand-Slam-Turnier erreichte Kyrgios vor vier Jahren das Finale und erlebte die wohl erfolgreichsten Phase seiner Karriere.

"Für solche Momente spiele ich noch"

Eine schwerwiegende Verletzung am Handgelenk machte ihm anschließend jahrelang zu schaffen und ließ nur wenige Auftritte auf der Tour zu. Auch seine Teilnahme an den Australian Open in seinem Heimatland musste er mehrmals absagen.

"Ich hatte viele Operationen. Hierherzukommen, die Liebe zu spüren und Tennis auf hohem Niveau zu spielen, bedeutet mir viel. Ich freue mich darüber, wie ich gespielt habe und wie sich mein Körper anfühlt. Ich musste hart arbeiten. Aber für solche Momente und für euch Zuseher spiele ich noch", sagte Kyrgios nach dem Match gegen Moutet.