Sinner, Jannik SIN
Mochizuki, Shintaro MOC
Endstand
3:0
6:3 , 7:6 , 6:3
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Souverän aber glanzlos! Sinner erfüllt Pflichtaufgabe

Die Nummer Eins der Welt zieht nach einem Erfolg in drei Sätzen gegen Mochizuki ins Viertelfinale ein und trifft nun auf einen Deutschen.

Souverän aber glanzlos! Sinner erfüllt Pflichtaufgabe Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der topgesetzte Italiener schlägt die Nummer 151 der Welt Shintaro Mochizuki mit 6:3, 7:6 (0), 6:3.

Auch wenn Sinner die Partie in drei Sätzen gewinnen kann, vergibt er für seine Verhältnisse unüblich viele Chancen, um das Match in seine Richtung zu drehen. Von insgesamt zwölf Breakbällen kann er nur vier verwerten.

Bei eigenem Aufschlag geht es leichter von der Hand. Am Ende des Spiels stehen 15 Asse zu buche.

Stuff profitiert von Aufgabe

Im Viertelfinale trifft Sinner auf den deutschen Jan-Lennard Struff. Der 36-Jährige zieht aufgrund einer Aufgabe seines Gegners Hubert Hurkacz, der mit Rückenschmerzen zu kämpfen hatte, erstmals in seiner Karriere in ein Major-Viertelfinale ein. Dabei kämpft er sich von einem 2:0 Satzrückstand zurück.

Am Ende steht ein 6:3, 7:6 (5), 6:7 (2), 5:7 und 2:4- w.o. auf der Ergebnistafel.

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