Pleite! Sabalenka muss weiter auf Wimbledon-Finale warten

Wieder wird es nichts mit dem Titel in Wimbledon!

Aryna Sabalenka verliert im Achtelfinal-Duell zweier Major-Siegerinnen gegen Naomi Osaka mit 2:6, 6:7(7).

Die Weltranglisten-Erste erlebt weiterhin eine enttäuschende Grand-Slam-Saison. In Wimbledon verlor die Belarussin das mit Spannung erwartete Achtelfinale gegen die Japanerin Osaka in zwei Sätzen.

Nur noch Wimbledon fehlt

Sabalenka hat wie Osaka vier Grand-Slam-Titel gefeiert. Wimbledon aber ist das einzige Major, bei dem ihr der Finaleinzug noch fehlt.

Die frühere Weltranglisten-Erste Osaka bleibt dagegen in Wimbledon im Titelrennen und bekommt es im Viertelfinale mit Karolina Muchova zu tun. Die Tschechin besiegte ihre Landsfrau und Wimbledon-Siegerin von 2024 Barbora Krejcikova 7:5,5:7,6:3.

Pegula, als Nummer vier gesetzt, hatte nach Startschwierigkeiten 4:6,6:3,6:1 in einem US-amerikanischen Duell mit der als Nummer 16 gesetzten Iva Jovic gewonnen.