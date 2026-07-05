Sabalenka, Aryna SAB
Osaka, Naomi OSA
Endstand
0:2
2:6 , 6:7
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Pleite! Sabalenka muss weiter auf Wimbledon-Finale warten

Die Weltranglisten-Erste verliert in zwei Sätzen gegen Naomi Osaka. Wimbledon ist das einzige Major-Turnier, bei dem Sabalenka nicht im Finale stand.

Pleite! Sabalenka muss weiter auf Wimbledon-Finale warten Foto: © IMAGO / ISI Photos
Textquelle: © APA
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Wieder wird es nichts mit dem Titel in Wimbledon!

Aryna Sabalenka verliert im Achtelfinal-Duell zweier Major-Siegerinnen gegen Naomi Osaka mit 2:6, 6:7(7).

Die Weltranglisten-Erste erlebt weiterhin eine enttäuschende Grand-Slam-Saison. In Wimbledon verlor die Belarussin das mit Spannung erwartete Achtelfinale gegen die Japanerin Osaka in zwei Sätzen.

Nur noch Wimbledon fehlt

Sabalenka hat wie Osaka vier Grand-Slam-Titel gefeiert. Wimbledon aber ist das einzige Major, bei dem ihr der Finaleinzug noch fehlt.

Die frühere Weltranglisten-Erste Osaka bleibt dagegen in Wimbledon im Titelrennen und bekommt es im Viertelfinale mit Karolina Muchova zu tun. Die Tschechin besiegte ihre Landsfrau und Wimbledon-Siegerin von 2024 Barbora Krejcikova 7:5,5:7,6:3.

Pegula, als Nummer vier gesetzt, hatte nach Startschwierigkeiten 4:6,6:3,6:1 in einem US-amerikanischen Duell mit der als Nummer 16 gesetzten Iva Jovic gewonnen.

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