"Ich will definitiv mindestens noch einmal zurückkommen." Diese Aussage von Novak Djokovic werden seine Fans gerne hören.

Nach der herben 3:6, 3:6, 4:6-Niederlage im Wimbledon-Halbfinale gegen Jannik Sinner wurde bereits gemutmaßt, ob es sein letzter Auftritt auf dem "Heiligen Rasen" gewesen sein könnte.

Der körperlich angeschlagene Serbe gibt nach dem Spiel zu, dass es kein schönes Gefühl auf dem Platz gewesen sei, will aber keine Details zu seiner Verletzung preisgeben.

"Er ist im Finale, er war zu stark", meint der siebenmalige Wimbledon-Gewinner sportlich.

"Es ist kein Pech, es ist einfach das Alter"

Djokovic hatte diese Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Bei den Australian Open musste er im Halbfinale gegen Alexander Zverev aufgeben.

"Es ist kein Pech, es ist einfach das Alter, der Verschleiß", sagt der Serbe. "Wenn ich frisch und fit bin, kann ich noch sehr gutes Tennis spielen."

Bisher erreichte Djokovic das Halbfinale bei jedem Grand-Slam-Turnier dieser Saison. "Aber dann muss ich gegen Sinner oder Alcaraz spielen. Diese Jungs sind fit und jung", sagt er. "Für mich fühlt es sich so an, dass ich in diese Matches mit halb leerem Tank gehe."

Aber er versuche, "das Beste aus dem herauszuholen, was mir noch bleibt".

Die zehn besten Grand-Slam-Endspiele des 21. Jahrhunderts