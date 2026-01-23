Cabral F / Miedler L C/M
Pavlasek A / Smith J-P P/S
Endstand
0:2
4:6 , 4:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Frühes Australian-Open-Aus für Lucas Miedler

Der Niederösterreicher muss sich mit Partner Cabral überraschend schon in Runde zwei geschlagen geben.

Frühes Australian-Open-Aus für Lucas Miedler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Australian Open 2026 gehen für Lucas Miedler schon in Runde zwei zu Ende.

Der 28-jährige Niederösterreicher muss sich in der Nacht auf Freitag mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral der tschechisch-australischen Paarung Adam Pavlasek/John-Patrick Smith mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Schon am Vortag verlor Miedler im Mixed-Bewerb in der ersten Runde an der Seite von Vera Zvonareva.

Erler und Oberleitner in der Nacht auf Samstag

Noch im Bewerb sind dafür zwei weitere Österreicher im Doppel. Alexander Erler trifft in der Nacht auf Samstag mit Partner Robert Galloway (USA) in der zweiten Runde auf die an zwei gesetzten Heliovaara/Patten (FIN/GBR).

Zudem spielt Grand-Slam-Debütant Neil Oberleitner am selben Tag mit Nsriam Balaji (IND) gegen Arevalo/Pavic (ESA/CRO).

Mehr zum Thema

Australian Open: Potapova nach starkem Match gegen Sabalenka out

Australian Open: Potapova nach starkem Match gegen Sabalenka out

1
Grabher trauert verpassten Chancen nach

Grabher trauert verpassten Chancen nach

Tennis
2
Sinner stürmt in die dritte Australian-Open-Runde

Sinner stürmt in die dritte Australian-Open-Runde

Tennis
Djokovic spaziert in die dritte Melbourne-Runde

Djokovic spaziert in die dritte Melbourne-Runde

Tennis
Erler startet mit glattem Sieg in die Australian Open

Erler startet mit glattem Sieg in die Australian Open

Tennis
Australian Open LIVE: Anastasia Potapova - Aryna Sabalenka

Australian Open LIVE: Anastasia Potapova - Aryna Sabalenka

Tennis
3
Endstation für Grabher bei den Australian Open

Endstation für Grabher bei den Australian Open

Tennis
4
Kommentare

Kommentare

Australian Open Lucas Miedler Tennis