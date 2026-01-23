Frühes Australian-Open-Aus für Lucas Miedler

Die Australian Open 2026 gehen für Lucas Miedler schon in Runde zwei zu Ende.

Der 28-jährige Niederösterreicher muss sich in der Nacht auf Freitag mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral der tschechisch-australischen Paarung Adam Pavlasek/John-Patrick Smith mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Schon am Vortag verlor Miedler im Mixed-Bewerb in der ersten Runde an der Seite von Vera Zvonareva.

Erler und Oberleitner in der Nacht auf Samstag

Noch im Bewerb sind dafür zwei weitere Österreicher im Doppel. Alexander Erler trifft in der Nacht auf Samstag mit Partner Robert Galloway (USA) in der zweiten Runde auf die an zwei gesetzten Heliovaara/Patten (FIN/GBR).

Zudem spielt Grand-Slam-Debütant Neil Oberleitner am selben Tag mit Nsriam Balaji (IND) gegen Arevalo/Pavic (ESA/CRO).