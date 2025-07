Carlos Alcaraz steht zum dritten Mal in Folge im Finale der All England Tennis Championships in Wimbledon.

Der spanische Weltranglisten-Zweite besiegt am Freitag im Halbfinale den als Nummer fünf gereihten US-Amerikaner Taylor Fritz 6:4, 5:7, 6:3, 7:6(6) und geht mit erst 22 auf den Wimbledon-Hattrick und seinen insgesamt sechsten Major-Titel los.

Sein Gegner war im Anschluss schnell ermittelt, denn der topgesetzte Jannik Sinner lässt Novak Djokovic beim 6:3, 6:3, 6:4 keine Chance.

Sinner in einem Klub mit Federer, Nadal, Djokovic und Murray

Erst als fünfter Spieler seit 1995 nach Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic und Andy Murray hat es Sinner nun bei allen vier Majors ins Endspiel geschafft.

"Das ist ganz gute Gesellschaft", scherzt Sinner. "Es zeigt, dass ich als Spieler auf allen Belägen wachse. Vor fünf Jahren konnte ich mich auf diesem Belag gar nicht wirklich gut bewegen."

"Wir haben das letzte Finale gesehen, man weiß nie"

Im Finale auf dem "Heiligen Rasen" kommt es am Sonntag (15 Uhr im LIVE-Ticker) nun zur Wiederholung des Endspiels in Paris.

5:29 Stunden hat das epische Finale bei den French Open zwischen Sinner und Alcaraz gedauert, das der Spanier dann hauchdünn für sich entschied.

Was man sich davon erwarten könne? "Ich weiß es nicht", sagt Sinner lächelnd. "Wir haben das letzte Finale gesehen, man weiß nie. Es ist eine große Ehre, wieder den Platz mit Carlos zu teilen. Er ist einer der Spieler, zu denen ich aufschaue. Hoffentlich wird es ein gutes Match. Ob es besser werden kann? Ich glaube nicht, dass das möglich ist."

