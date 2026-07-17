Schafft Julia Grabher beim WTA-Challenger in Kitzbühel den Sprung ins Halbfinale?

Die Antwort gibt es ab ca. 12:15 Uhr (im LIVE-Ticker), dann trifft die 30-jährige Vorarlbergerin im zweiten Spiel des Tages im Viertelfinale auf die Belgierin Jeline Vandromme.

Die in Kitzbühel als Nummer vier gesetzten Grabher ist aktuell die Nummer 116 der Welt, ihre Gegnerin rangiert auf Platz 129.

Julia Grabher - Jeline Vandromme im LIVE-Ticker: