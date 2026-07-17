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Straka hält sich bei den British Open vorläufig in den Top 20

Für Wiesberger läuft es hingegen weniger erfolgreich.

Straka hält sich bei den British Open vorläufig in den Top 20 Foto: © IMAGO / EPA
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Golfprofi Sepp Straka hat sich am zweiten Tag der British Open im Vorderfeld behauptet.

Bernd Wiesberger wird den Cut im Royal Birkdale Club von Southport hingegen wohl knapp verpassen.

Straka spielte am Freitag mit 70 Schlägen eine Par-Runde. Mit insgesamt zwei unter lag Österreichs Nummer eins vorläufig auf dem geteilten 20. Platz, eine bessere Position vergab er mit einem Bogey am 18. Loch. Zahlreiche Spieler hatten ihre Runde am frühen Nachmittag noch nicht absolviert.

Dem mit Platz 13 gestarteten Straka gelangen auf dem staubtrockenen Dünenkurs nördlich von Liverpool zwei Birdies, am dritten und am letzten Loch musste er aber Schlagverluste hinnehmen.

Wiesberger rutschte durch eine 71er-Runde von der geteilten 60. Position mit insgesamt zwei über Par einen Schlag hinter die aktuelle Cut-Linie des Major-Turniers zurück.

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