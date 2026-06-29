Lilli Tagger schafft es nicht in die zweite Wimbledon-Runde

Für Lilli Tagger (ATP-82.) ist in der ersten Runde des Rasen-Klassikers von Wimbledon gegen Lanlana Tararudee (WTA-99.) Schluss. Sie unterliegt der Thailänderin mit 6:7(3), 7:5, 4:6.

Im ersten Satz kann keine der beiden Spielerinnen ein Break erzielen. Gleich im ersten Game kann Tagger zwei Breakbälle nicht nutzen, wehrt im Laufe des ersten Satzes aber auch zwei Breakchancen ihrer Gegnerin ab. Im Tiebreak ist Tararudee mit ihrem ersten Satzball dann zur Stelle und setzt sich mit 7:3 durch.

Verhängnisvolle Phase im dritten Satz

Auch im zweiten Satz zeigen sich beide Spielerinnen auf Augenhöhe und bringen ihre Aufschlagspiele durch - ohne überhaupt eine Breakchance anzubieten. Erst mit dem letzten gespielten Ball des Satzes breakt Tagger - und gleicht zum 1:1 aus.

Den Schwung kann die 18-Jährige aber nicht mitnehmen. Im Entscheidungssatz kassiert sie direkt zwei Breaks. Den ersten Matchball von Tararudee kann Tagger abwehren, mit ihrer dritten Breakchance verkürzt sie auf 5:3. Nach zwei weiteren abgewehrten Matchbällen ist nach einer Gesamtspielzeit von 2:42 Stunden aber Schluss für Tagger.