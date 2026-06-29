Bouzas Maneiro, Jessica BOU
Potapova, Anastasia POT
Endstand
2:0
6:2 , 6:3
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Niederlage für Potapova! Zweite ÖTV-Spielerin in Wimbledon out

Auch für Anastasia Potapova ist in der ersten Runde beim Rasen-Klassiker Schluss.

Niederlage für Potapova! Zweite ÖTV-Spielerin in Wimbledon out Foto: © IMAGO / MB Media Solutions
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova (WTA-28.) kassiert in ihrem Auftaktspiel in Wimbledon eine Niederlage.

Die 25-Jährige muss sich der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro, 52. der WTA-Weltrangliste, mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Schon im ersten Game ist Potapova mit drei Breakchancen für Bouzas Maneiro konfrontiert, kann diese aber noch abwehren. Beim Stand von 1:1 sowie 4:2 verliert sie ihr Aufschlagspiel jeweils.

Auch in den zweiten Satz findet Potapova überhaupt nicht. Die Spanierin breakt direkt zum 1:0, und später zum 5:2. Dann nimmt auch Potapova ihrer Gegnerin das Service ab - beendet die Partie aber mit einem 0:40 im direkten Gegenzug.

Nach einer Spielzeit von 1:17 Stunden ist Wimbledon für Potapova schon wieder vorbei. Auch Lilli Tagger ist bereits in Runde eins ausgeschieden >>>

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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