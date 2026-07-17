Andreeva, Erika AND
Kraus, Sinja KRA
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WTA Kitzbühel heute: Erika Andreeva - Sinja Kraus

Im Kampf um das Halbfinale fordert die Wienerin die ältere Schwester von Paris-Siegerin Mirra Andreeva. LIVE-Infos:

WTA Kitzbühel heute: Erika Andreeva - Sinja Kraus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Schafft Sinja Kraus beim WTA-Challenger in Kitzbühel den Sprung ins Halbfinale?

Die Antwort gibt es ab 11 Uhr (im LIVE-Ticker), dann trifft die 24-jährige Wienerin im Viertelfinale auf die Russin Erika Andreeva.

Die ältere Schwester von Paris-Siegerin Mirra Andreeva liegt in der Weltrangliste aktuell an der 231. Position, Kraus ist 94.

Erika Andreeva - Sinja Kraus im LIVE-Ticker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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