Schafft Sinja Kraus beim WTA-Challenger in Kitzbühel den Sprung ins Halbfinale?

Die Antwort gibt es ab 11 Uhr (im LIVE-Ticker), dann trifft die 24-jährige Wienerin im Viertelfinale auf die Russin Erika Andreeva.

Die ältere Schwester von Paris-Siegerin Mirra Andreeva liegt in der Weltrangliste aktuell an der 231. Position, Kraus ist 94.

Erika Andreeva - Sinja Kraus im LIVE-Ticker: