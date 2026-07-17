Andreeva, Erika AND
Kraus, Sinja KRA
Heute 11:00 Uhr
NEWS
WTA Kitzbühel heute: Erika Andreeva - Sinja Kraus
Im Kampf um das Halbfinale fordert die Wienerin die ältere Schwester von Paris-Siegerin Mirra Andreeva. LIVE-Infos:
Schafft Sinja Kraus beim WTA-Challenger in Kitzbühel den Sprung ins Halbfinale?
Die Antwort gibt es ab 11 Uhr (im LIVE-Ticker), dann trifft die 24-jährige Wienerin im Viertelfinale auf die Russin Erika Andreeva.
Die ältere Schwester von Paris-Siegerin Mirra Andreeva liegt in der Weltrangliste aktuell an der 231. Position, Kraus ist 94.