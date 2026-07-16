Kein Heimfinale im Doppel! Grabher/Kraus scheitern im Halbfinale

Julia Grabher und Sinja Kraus haben beim WTA-Turnier in Kitzbühel den Einzug ins Doppelfinale verpasst.

Die ÖTV-Spielerinnen müssen sich dem an Nummer zwei gesetzten spanisch-brasilianischen Duo Yvonne Cavalle-Reimers/Laura Pigossi mit 2:6 und 3:6 geschlagen geben.

Der erste Satz ist lange ausgeglichen, ehe Grabher/Kraus den Service zum 2:4 abgeben müssen, kurz darauf kassieren sie das Break zum Satzverlust.

Grabher und Kraus am Freitag im Einzel-Einsatz

Auch Satz zwei können die beiden Österreicherinnen ausgeglichen gestalten. Erst das Break zum 3:5 entscheidet die Partie, danach können Cavalle-Reimers/Pigossi ausservieren - das ÖTV-Duo hat dabei zwei Break-Bälle liegen gelassen.

Im Einzel sind die beiden heimischen Tennis-Asse noch im Bewerb: Am Freitag spielen sowohl Grabher gegen Jeline Vandromme (BEL) als auch Kraus gegen Erika Andreeva (RUS) im jeweils zweiten Match nach 11 Uhr um den Halbfinaleinzug.